bwin начнёт принимать интерактивные ставки в России

Онлайн-букмекер bwin готовится к началу приёма интерактивных ставок на территории России, сообщает «Коммерсант». Оператор будет вести деятельность совместно с ООО «Диджитал Беттинг», входящим в холдинг A&NN Investments и при участии Rambler & Co. Все структуры принадлежат бизнесмену Александру Мамуту.

Генеральный директор «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев оценивает аудиторию ресурсов Rambler & Co примерно в 5 млн спортивных болельщиков и рассчитывает, что bwin займёт значительный сегмент на рынке онлайн-ставок по выручке в первые три года.

Букмекерская компания будет оперировать по лицензии компании bwin.party на доменном имени bwin.ru. Структуры Мамута собираются вкладывать в её развитие около 10 млн евро в год (объём российского рынка онлайн-ставок «Коммерсант» оценивает в 1 млрд рублей, или 15,7 млн евро), а bwin.party предоставит технологическую платформу и бренд, получая часть прибыли. Безубыточности планируется достичь через три года.



Букмекер bwin является частью GVC Holdings — игорной онлайн-компании со штаб-квартирой на острове Мэн. Акции GVC Holdings торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings также принадлежат права на бренды Sportingbet, bwin.party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.