Ефименко: открыть бизнес в кратчайшие сроки можно даже в КНДР или Монголии

Операционный директор Betconstruсt Сергей Ефименко рассказал об преимуществах B2B-решений в букмекерском бизнесе на специализированной выставке-форуму по игорному бизнесу Russian Gaming Week.

«Чтобы вести нормальную деятельность, выдерживать конкуренцию на рынке, необходимо иметь в штате минимум 200 букмекеров, а всего на первое время необходимо порядка 300 специалистов с зарплатным фондом около € 450 тыс. Всего же затраты на год по самому минимуму составят € 3,6 млн. За эти деньги у любого поставщика B2B-решений вы будете vip-клиентом. Самый полный фид у Betconstruct стоит € 680 тыс. Представьте, что будет, если остальные деньги направить на маркетинг.

Даже если вы пройдете ад и мясорубку с кастомизацией платформы, во многом она будет зависеть от ключевых сотрудников. Уйдут два-три ключевых программиста, и все. Может даже и не уйдут, а начнут так называемые качели, тут и финансовый шантаж, и прочие моменты.

«Принцип нашей компании: клиент заходит в одну дверь, то есть имеет один канал для коммуникации. Он заходит и называет тот набор сервисов, который хочет иметь на платформе. И получает это в кратчайшие сроки. Даже если вы хотите открыть бизнес в КНДР или Монголии, это можно сделать в кратчайшие сроки, ведь компания имеет опыт работы во многих странах. Процесс во многом шаблонизирован", — передает слова Ефименко корреспондент «Чемпионата».