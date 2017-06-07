Букмекеры: Джеймс не помешает «Голден Стэйту» сделать счёт 3:0 в финале НБА

8 июня состоится 3-й матч финала плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало — в 4:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Уорриорз».



Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.74. Шансы «Кавальерс» оценены в 2.58, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 13.0.



Ставку на победу «Кливленда» с учётом ОТ можно сделать за 2.43, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.63 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.50, а на ТМ 220,5 очка — 2.50.