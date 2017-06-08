Согласно котировкам, Бачински победит Остапенко и выйдет в финал «Ролан Гаррос»

8 июня в матче 1/2 финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся Елена Остапенко из Латвии и швейцарка Тимя Бачински. Начало встречи — в 16:00 мск.



Согласно котировкам, у швейцарки не возникнет проблем в этом матче. Победа Бачински оценивается коэффициентом 1.67. Победа с форой "-2,5 гейма" — 1.95 (см. все коэффициенты на матч).



Если Остапенко сумеет победить Бачински, сыграет ставка с коэффициентом 2.34. На то, что латышка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95.