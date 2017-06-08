Дочерняя компания Unibet завершила сделку по приобретению 32Red за € 202 млн

Букмекер Kindred, который является дочерней компанией крупного оператора Unibet, официально завершил сделку по приобретению оператора онлайн-гемблинга 32Red за £ 175,6 млн (€ 202 млн).

Kindred приобрел более 97% акций 32Red, информирует igamingbusiness. Букмекер заявил, что в будущем осуществит своё право на обязательное приобретение оставшихся акций 32Red.

32Red принял предложение Kindred ещё в марте. В апреле сделка получила одобрение лицензирующего органа Гибралтара, но сторонам пришлось ждать решения комиссии по азартным играм Великобритании.