БК «Фонбет» о bwin.ru: беттинг в России приближается к европейским стандартам

В букмекерской компании «Фонбет» считают приход букмекерского бренда bwin в Россию показателем развития отечественного рынка ставок.

«Мы рады, что российский рынок беттинга развивается и приближается к европейским стандартам. То, что крупный международный игрок bwin пришёл в Россию, лишний раз подтверждает этот факт», — сообщили «Чемпионату» в компании.

7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. В ближайшее время совместная компания двух холдингов bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок в России.