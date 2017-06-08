Денисова о bwin.ru: очень хорошо, что в Россию начали приходить иностранные БК

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова в комментарии «Чемпионату» положительно оценила приход международного букмекера bwin на российский рынок.

«Я всегда говорила, что мы рады видеть новых игроков. Очень хорошо, что начали приходить иностранные букмекерские конторы. Но я всё-таки думаю, что им потребуется минимум три года, чтобы попасть хотя бы в пятёрку лучших. Конечно, на западе они являются сильными игроками, но для российского клиента наши компании сейчас намного сильнее. Тем не менее, чем больше игроков на рынке, тем лучше», — сказала Денисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. В ближайшее время совместная компания двух холдингов bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок в России.