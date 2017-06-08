Депутаты Госдумы хотят запретить анонимайзеры в России

Депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, запрещающий использование технологий, позволяющих обходить блокировку сайтов в России.

Согласно тексту документа, размещённого на сайте Госдумы, предлагается установить запрет на использование на территории России «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что существующая в России в течение последних нескольких лет система блокировок «недостаточно эффективна».



Предлагается ограничить доступ к ресурсам, которые позволяют обходить блокировку. А поисковые системы планируется обязать исключить из выдачи ссылки на заблокированные в России сайты.