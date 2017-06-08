Макаров: у bwin получится выйти в лидеры интерактивных ставок

Председатель правления СРО «Ассоциация букмекерских контор» Константин Макаров в интервью «Чемпионату» рассказал, почему верит в успех бренда bwin в России.

«Появление bwin.ru очень положительно отразится на рынке. Проект будет развиваться под известным мировым брендом со всеми ресурсами и возможностями. Насколько эта линия будет интересна россиянам? Думаю, специалисты из bwin поработают над тем, чтобы бренд вышел в лидеры букмекерского рынка по линии интерактивных ставок. Я уверен, что должно всё получиться, команда профессионалов работает, выбран правильный вектор», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

7 июня на презентации в Москве было объявлено, что букмекер bwin, принадлежащий игорной компании GVC Holdings, выходит на российский рынок. Компания bwin.ru открыта в партнёрстве со структурами бизнесмена Александра Мамута — ООО «Диджитал Беттинг», входящим в холдинг A&NN Investments, и при участии Rambler&Co. Генеральным директором bwin Россия стал Дмитрий Сергеев.