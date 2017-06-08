Юрист Лалаян: надеюсь, bwin.ru обойдётся без юридических проблем с клиентами

Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян поделился ожиданиями от запуска bwin Россия.

«Я очень рад появлению сильного игрока, сильной букмекерской команды. Я уверен, что у Дмитрия Сергеева всё получится. В его команде есть настоящие профессионалы, которые могут развивать этот бренд, вести свою деятельность в рамках закона, не разочаровывать так, как разочаровывают российские букмекеры своих потребителей. Поэтому я очень надеюсь, что у bwin.ru всё будет хорошо. И надеюсь, что обойдётся без каких-то юридических проблем со своими клиентами», — сказал Лалаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

7 июня игорная компания GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. Компании запустят деятельность принадлежащего GVC бренда bwin в России. Генеральным директором bwin Россия стал Дмитрий Сергеев.