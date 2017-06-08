Бразилия — Аргентина: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча

9 июня в товарищеском матче встретятся сборные Бразилии и Аргентины. Начало — в 13:05 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Бразилии за 2.85. Шансы Аргентины на победу оценены коэффициентом 2.54. Поставить на ничью можно за 3.56.



Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Коэффициент на гол Лионеля Месси — 2.10, а на гол Пауло Дибалы или Гонсало Игуаина — по 2.30.