Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чили в контрольном матче

9 июня в контрольном матче встретятся сборные России и Чили. Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу России за 3.14. Шансы Чили на победу оценены коэффициентом 2.49. Поставить на ничью можно за 3.26 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.20, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75.



Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес (2.50), Леонардо Валенсия Россел и Мартин Родригес (по 2.63). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.92.