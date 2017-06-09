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Надаль разгромит Тима и выйдет в финал «Ролан Гаррос», уверены букмекеры

9 июня 2017, пятница. 11:30. Ставки

9 июня в матче 1/2 финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Согласно котировкам, у испанца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.23. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.51 (см. все коэффициенты на матч).

Если Тим сумеет победить Надаля, сыграет ставка с коэффициентом 4.74. На то, что австриец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.64.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Рафаэль Надаль коэффициенты
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