Надаль разгромит Тима и выйдет в финал «Ролан Гаррос», уверены букмекеры

9 июня в матче 1/2 финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.



Согласно котировкам, у испанца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.23. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.51 (см. все коэффициенты на матч).



Если Тим сумеет победить Надаля, сыграет ставка с коэффициентом 4.74. На то, что австриец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.64.