БК «Леон» о bwin.ru: готовы конкурировать уровнем букмекерского продукта и услуг

В букмекерской компании «Леон» прокомментировали анонсированное начало работы в России бренда bwin.

«Презентация – это всего лишь шоу. Другое дело – запуск продукта. Несмотря на успешный в Европе «родительский» бренд, локализаторам из bwin.ru нужно будет очень постараться, чтобы занять достойную нишу среди легальных российских БК», — сообщила пресс-секретарь БК «Леон» Алёна Шеянова.



По мнению спикера, в «Леон» удовлетворены, что ещё одни легальным букмекером на российском рынке стало больше. «Цивилизованно конкурировать продуктами и уровнем клиентских услуг – всегда замечательно, — отметила Шеянова. – Мы в «Леон» будем только рады, если коллеги из российского bwin выдержат темп».

7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. В ближайшее время совместная компания двух холдингов bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок в России.