Букмекеры не верят, что Слуцкий сумеет вывести «Халл Сити» в Премьер-лигу

9 июня «Халл Сити» объявил о назначении россиянина Леонда Слуцкого на пост главного тренера.

По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» вылетел в Чемпионшип и теперь будет пытаться вернуться в Премьер-лигу.

Аналитики букмекерских контор уверены, что у Слуцкого не получится решить данную задачу. В списке претендентов на повышение в классе по итогам следующего сезона «Халл Сити» с коэффициентом 5.50 делит 7-9-е место с «Сандерлендом» и «Дерби Каунти».

Поставить на то, что «Халл Сити» не удастся выйти в Премьер-лигу, можно всего за 1.11 (см. все коэффициенты).

Фаворитами турнира букмекеры считают «Мидлсбро» и «Астон Виллу» (по 3.50 на каждого). Далее следуют «Фулхэм» и «Норвич» (по 4.00).