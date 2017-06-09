Аналитики: волейболисты сборной России проиграют Франции в матче Мировой лиги

9 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные Франции и России. Начало игры — в 21:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Франции за 1.21. Шансы России оценены в 5.05.(см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиян с форой "+1,5 партии" — 2.65, а на победу Франции с форой "-1,5 сета" — 1.48.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (2.51). Поставить на победу Франции 3:1 можно за 3.30, коэффициент на выигрыш «трёхцветных» в пяти сетах — 5.60.