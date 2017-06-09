Титов: сборная России забьёт чилийцам, но проиграет

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Россия — Чили.

Ставка: победа Чили и обе команды забьют за 5.50 (см. все коэффициенты на матч)

«Приятно удивила сборная России в матче с венграми, очень убедительная победа, лёгкая. Не ожидал, честно говоря. Но Венгрия на самом деле разочаровала, совсем другую команду мы видели на Евро во Франции. Там была боевая команда, сплочённая, со своими лидерами. Сейчас Кирая не хватает. Он и вратарём был неплохим, и был лидером во всём. Но это проблемы Венгрии. Россия своё дело сделала. Очень печально, что Зобнина потеряли. Здоровья ему. Чемпионат мира уже на за горами. Хочется верить, что он вернётся прежним достаточно скоро.



Чили — это соперник совсем другого уровня. Просто так дважды подряд не выигрывают Кубок Америки. Опытная команда, обладающая настоящими мировыми звёздами — Видалем и Санчесом. Думаю, что такой оппонент пока России не по зубам. Ставлю на то, что обе команды забьют, но победят чилийцы. Поначалу они будут осваиваться, Россия может забить, но в итоге Чили выиграет», — рассказал Титов.

Матч Россия — Чили состоится 9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА». Начало — в 19:00 мск.