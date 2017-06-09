Аналитики: «Кливленд» Джеймса не помешает «Голден Стэйту» выиграть финал всухую

10 июня состоится 4-й матч финала плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало — в 4:00 мск. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Уорриорз».



Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.60. Шансы «Кавальерс» оценены в 2.89, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 13.0.



Ставку на победу «Кливленда» с учётом ОТ можно сделать за 2.72, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.52 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.37, а на ТМ 220,5 очка — 2.88.