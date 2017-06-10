Робер Пирес стал послом бренда bwin

Экс-полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес стал послом букмекерского бренда bwin.

В рамках сотрудничества Пирес будет записывать видео-ролики, которые уже с 11 июня смогут увидеть пользователи сайта bwin из Франции и Великобритании.

«Я рад работать с bwin. Они разделяют мою страсть к футболу, живут и дышат спортом так же, как и я. Думаю, что вместе мы сделаем действительно отличный контент, который, надеюсь, понравится пользователям», — сообщил Пирес.

«Это сотрудничество крайне важно для bwin. Робер Пиреc — легенда футбола, он был не только одним из наиболее технически одарённых игроков в мире, но и прирождённым победителем, завоёвывавшим награды во всех своих командах. Мы очень рады работать с такой личностью и не можем дождаться начала создания уникального контента для наших клиентов», — прокомментировал подписание соглашения директор по маркетингу bwin Адам Льюис.

В составе сборной Франции Робер Пирес выиграл чемпионат мира (1998) и Европы (2000). Вместе с лондонским «Арсеналом» дважды побеждал в чемпионате Англии (2002 и 2004 год).

Букмекер bwin является частью GVC Holdings — игорной онлайн-компании со штаб-квартирой на острове Мэн. Акции GVC Holdings торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings также принадлежат права на бренды Sportingbet, bwin.party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.