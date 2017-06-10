Согласно котировкам Халеп разгромит Остапенко в финале «Ролан Гаррос»

10 июня в матче финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся Елена Остапенко из Латвии и румынка Симона Халеп. Начало встречи — в 16:00 мск.



Согласно котировкам, у румынки не возникнет проблем в этом матче. Победа Халеп над Остапенко оценивается коэффициентом 1.33. Победа с форой "-2,5 гейма" — 1.44 (см. все коэффициенты на матч).



Если Остапенко сумеет победить Халеп, сыграет ставка с коэффициентом 3.66. На то, что латвийка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.83.