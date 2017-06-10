Аналитики: ЦСКА разгромит «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ

11 июня состоится 2-й матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу ЦСКА.



Букмекеры отдают огромное преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.10. Шансы подмосковного клуба оценены в 11.0, поставить на ничью после 40 минут матча можно за 21.0.



Ставку на победу «Химок» с учётом ОТ можно сделать за 10.0 (10%), а на победу ЦСКА — за 1.07 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на тотал больше 169,5 очка — 1.50, а на тотал меньше 169,5 очка — 2.48.