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Букмекеры заработали на матче Россия — Чили

10 июня 2017, суббота. 14:00. Ставки

По итогам товарищеской встречи футбольных сборных России и Чили, завершившейся со счётом 1:1, букмекерские конторы остались в плюсе. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

«75% ставок из 1х2 было поставлено на победу Чили, 15% — на победу России, соответственно всего 10% ставок из трёхисходки оказались выигрышными», — рассказали в компании.

На Чили российские игроки ставили очень много. Каждая четвёртая ставка пришлась на победу команды из Южной Америки.

Также клиенты БК традиционно ставили на тотал матча больше 2,5 гола. На ТБ было поставлено в четыре раза больше, чем на ТМ. По этой позиции букмекеры также в плюсе.

«Относительно большие выплаты пришлись только на позицию «обе забьют — да». Также много ставили «Чили с форой ноль» и «Чили не проиграет», но по первому варианту ставки рассчитаны возвратом, а по второму выплаты небольшие из-за невысокого коэффициента», — сообщает БК.

Самая крупная выигрышная ставка была сделана на событие «обе забьют — да». Было поставлено 220 тыс. рублей с коэффициентом 1.70.

Было и несколько крупных проигрышных ставок по 250-300 тыс. рублей. Клиенты ставили на победу Чили и тотал матча больше 2,5 гола.

При этом в компании отметили повышенный интерес к матчу. Средняя ставка на встречу была довольно высокая по меркам России — 670 рублей. В среднем на европейский и российский футбол ставят по 400-500 рублей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Фонбет
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