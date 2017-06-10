Букмекеры: волейболисты сборной России победят США в Мировой лиге

10 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные США и России. Начало игры — в 18:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу США за 2.17. Шансы России оценены в 1.77.(см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, сборной России для победы не хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 2.38, а на победу США с форой "+1,5 сета" — 1.58.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят победу сборной России 3-1 (4.54). Поставить на сухую победу России можно за 4.80.