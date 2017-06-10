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Букмекеры: волейболисты сборной России победят США в Мировой лиге

10 июня 2017, суббота. 14:45. Ставки

10 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные США и России. Начало игры — в 18:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу США за 2.17. Шансы России оценены в 1.77.(см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, сборной России для победы не хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 2.38, а на победу США с форой "+1,5 сета" — 1.58.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят победу сборной России 3-1 (4.54). Поставить на сухую победу России можно за 4.80.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Волейбол Мужская сборная США — Волейбол коэффициенты
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