Согласно котировкам Надаль разгромит Вавринку в финале «Ролан Гаррос»

11 июня в матче финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся швейцарец Стэн Вавринка и испанец Рафаэль Надаль. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.



Согласно котировкам у испанца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.18. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.38 (см. все коэффициенты на матч).



Если Вавринка сумеет победить Надаля, сыграет ставка с коэффициентом 5.60. На то, что швейцарец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 3.15.