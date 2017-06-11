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Согласно котировкам Надаль разгромит Вавринку в финале «Ролан Гаррос»

11 июня 2017, воскресенье. 10:00. Ставки

11 июня в матче финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся швейцарец Стэн Вавринка и испанец Рафаэль Надаль. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Согласно котировкам у испанца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.18. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.38 (см. все коэффициенты на матч).

Если Вавринка сумеет победить Надаля, сыграет ставка с коэффициентом 5.60. На то, что швейцарец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 3.15.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Стэн Вавринка коэффициенты
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