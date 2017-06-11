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Аналитики: Гран-при Канады выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону

11 июня 2017, воскресенье. 14:30. Ставки

Сегодня, 11 июня, на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале состоится гонка седьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Канады. Начало гонки запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фаворитом гонки эксперты считается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.73). Следом идёт гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (2.63), замыкает тройку потенциальных победителей Валттери Боттас из «Мерседеса» с коэффициентом 10.00 (см. все коэффициенты на гонку).

На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 201.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Валттери Боттас Даниил Квят Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель коэффициенты
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