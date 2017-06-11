52,2% от выручки букмекеров в Дании пришлись на ставки с мобильных устройств

Регулятор рынка азартных игр Дании объявил финансовые результаты за первый квартал 2017 года и отметил рост популярности мобильных устройств.

Цифры, опубликованные на этой неделе регулятором Spillemyndigheden, показали, что датские лицензированные операторы получили общий доход от ставок на спорт в размере 517,2 млн. датских крон ($ 78 млн), что на 150 млн крон больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом прибыль операторов за период с января по март упала на 70%. Около 52,2% от общей выручки пришлось на ставки с мобильных устройств. Доходы от игровых автоматов упали на 2,3%.