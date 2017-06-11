Эксперты: «Нэшвилл» не позволит «Питтсбургу» Малкина закончить серию в 6-й игре

12 июня состоится шестой матч финала плей-офф НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным). Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга».



Букмекеры считают «Нэшвилл» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.23. Шансы «Питтсбурга» оценены в 3.12. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.88.



Ставку на победу «Предаторз» с учётом ОТ можно сделать за 1.62, а на победу «Пингвинз» — за 2.44 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.14, на ТМ 5,5 шайбы — 1.79.