«Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 6-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: победа «Питтсбурга» с учётом ОТ с коэффициентом 2.05 (см. все коэффициенты на матч).

«Чудеса, настоящие чудеса происходят в этой серии. Как „Нэшвилл“ мог выиграть два матча подряд дома, а затем проиграть 0:6 на выезде в пятой игре? Каждая команда побеждает дома. Пора „Питтсбургу“ изменить традицию.

Хотелось бы, чтобы в серии был седьмой матч и «Нэшвилл» взял кубок Стэнли. Но вряд ли это произойдёт. В прошлой встрече зажгли все звёзды «Пингвинз»: у Кросби 3 передачи, у Малкина гол и пас, у Кессела гол и 2 передачи. Гюнцель также отметился передачей.

Учитывая форму лидеров «Пингвинз» и мощную победу в прошлой игре, стоит поставить на «Питтсбург» и в шестой игре".

Начало матча — 12 июня в 03:00 по московскому времени.