Букмекеры оценили шансы Слуцкого доработать в «Халле» до конца сезона

9 июня «Халл Сити» объявил о назначении россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера. По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» вылетел в Чемпионшип и теперь будет пытаться вернуться в Премьер-лигу.

Букмекерские компании предлагают несколько вариантов ставок на результаты работы Слуцкого. Поставить на увольнение россиянина до 21 мая 2018 года можно за 2.50. Вероятность того, что Слуцкий проработает в «Халле» как минимум сезон, оценена в 1.50 (67%).

Коэффициент на победу «Халла» в Чемпионшипе-2017/18 — 15.0. Сделать ставку на то, что «тигры» возьмут Кубок Англии или Кубок лиги, можно с коэффициентами 100.0 на каждый из турниров.

Шансы Слуцкого вывести «Халл» в АПЛ выражены коэффициентом 3.50, поставить на то, что это случится уже в ближайшем сезоне, предлагают за 5.00.

Также существуют линии на вылет «Халла» из Чемпионшипа (11.0) и победу «тигров» в АПЛ за всё время работы Слуцкого (555.0).