Аналитики: «Голден Стэйт» закончит серию с «Кливлендом» Джеймса в пятом матче

13 июня состоится 5-й матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом. Начало — в 4:00 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Уорриорз».



Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.37. Шансы «Кавальерс» оценены в 3.92, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Кливленда» с учётом ОТ можно сделать за 3.68, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.33 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.25, а на ТМ 220,5 очка — 3.50.