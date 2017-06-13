Франция — Англия: аналитики не сомневаются в победе «трёхцветных»

13 июня в товарищеском матче в Сен-Дени встретятся сборные Франции и Англии. Начало — в 22:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Англии за 4.56. Шансы Франции оценены коэффициентом 1.90. Поставить на ничью можно за 3.56.



Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.99. Самые вероятные авторы голов — Антуан Гризманн (2.25) и Оливье Жиру (2.70).