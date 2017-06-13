GVC Holdings объявила о перезапуске PartyCasino и разыграет поездку на Ибицу

Игорная компания GVC Holdings объявила о перезапуске своей флагманской торговой марки PartyCasino.



Оператор PartyCasino, ранее созданный как крупнейшее в мире онлайн-казино, в прошлом году был приобретён GVC, которая стремится вернуть ему титул лидера в своей отрасли.



Перезапуск включает в себя новую линейку продуктов на сайте PartyCasino с контентом от разных разработчиков, также были переработаны цветовая схема и логотип оператора. Всё это сделано с целью привлечь игроков с ПК, мобильных устройств и планшетов.

Чтобы поддержать перезапуск, GVC и PartyCasino предлагают клиентам возможность выиграть оплачиваемую поездку на Ибицу.