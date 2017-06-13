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Букмекеры оценили шансы «Спартака» и ЦСКА выиграть Лигу чемпионов

13 июня 2017, вторник. 17:19. Ставки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2017/18.

Фаворитами турнира, согласно котировкам, будут «Барселона», «Бавария» (по 6.00) и «Реал Мадрид» (6.50).

Следом идут «Ювентус» (11.00), «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико Мадрид» (по 15.00), «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» (по 17.00).

Победа российского клуба в турнире станет сенсацией. Если Лигу чемпионов выиграет московский «Спартак», сыграет ставка с коэффициентом 200.00. Аналогично оцениваются и шансы московского ЦСКА (см. все коэффициенты).

Красно-белые уже гарантировали себе участие в групповом этапе, «армейцы» сыграют в квалификации.

Главными аутсайдерами предстоящей Лиги чемпионов букмекеры считают «Викторию Пльзень», «Славию» и «Стяуа». Победа этих клубов в турнире котируется за 999.00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак коэффициенты Лига чемпионов — Футбол
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