Франция — Англия: прогноз на матч от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на товарищеский матч сборных Франции и Англии.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча с коэффициентом 2.6 (см. все коэффициенты на матч).

«Когда речь заходит о товарищеских матчах сборных, никогда нельзя быть уверенным в своих предположениях. Тем не менее, когда я вижу, что за ставку „обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча“ в матче Франция — Англия предлагают коэффициент 2,6, то считаю нужным её порекомендовать.

На французов после их поражения в Швеции вылили целую цистерну критики. Досталось не только Льорису, допустившему фатальную ошибку, но и всей команде, которая в очередной раз поразила своим академизмом. Дешам должен понимать, что при переполненных трибунах «Стад де Франс» его команда должна сыграть в полную силу. Это необходимо. Ещё один сомнительный результат может ударить по командной психологии.

Англии также не захочется проигрывать. Она демонстрирует неплохой футбол, обладает резвой и результативной атакой. На мой взгляд, этот матч будет больше об атаке, нежели об обороне. Голы должны быть с обеих сторон".

Начало матча — 13 июня в 22:00 по московскому времени.