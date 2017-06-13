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Президент БК «Лига Ставок»: контракт с РФПЛ — это не просто коммерческий проект

13 июня 2017, вторник. 18:45. Ставки

На прошлой неделе Российская футбольная Премьер-Лига объявила результаты закрытого конкурса на получение права спонсорства Росгосстрах чемпионата России сезона-2017/18 в категории «Азартные игры, беттинг, букмекерская деятельность, приём ставок». Победителем было признано ООО «Первая Международная Букмекерская Компания» (бренд «Лига Ставок»).

По словам президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского, стратегическое сотрудничество с РФПЛ входит в топ приоритетных проектов компании, а права на эксклюзивное спонсорство чемпионата России по футболу выводит это сотрудничество на принципиально новый уровень.

Спонсорский договор РФПЛ и БК «Лига Ставок» включает в себя реализацию ряда эксклюзивных рекламных опций во время телевизионных трансляций матчей чемпионата России, на первой рекламной линии стадионов, а также на официальных медийных ресурсах РФПЛ.

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин поздравил БК «Лига Ставок» с победой в конкурсе.

«Выражаем уверенность в том, что беспрецедентный масштаб и потенциал нового сотрудничества с РФПЛ, помноженные на уже сложившиеся добрые партнёрские отношения, позволят БК «Лига Ставок» обеспечить рост по ключевым направлениям бизнеса и укрепить свои лидерские позиции на годы вперёд», — сообщил глава РФПЛ в своём официальном обращении.

«Для БК «Лига Ставок» сотрудничество с РФПЛ — это не просто коммерческий проект, — считает Юрий Красовский. — Нас связывает многолетняя совместная работа, направленная на популяризацию отечественного футбола и возрождение его лучших традиций. Особенную важность это приобретает сейчас, в преддверии двух крупнейших стартов в футбольной истории России – Кубка конфедераций и ЧМ-2018 по футболу».

С 2010 года БК «Лига Ставок» является первым официальным партнёром РФПЛ по сотрудничеству в рамках общеевропейской «Системы раннего оповещения», направленной на борьбу с договорными матчами, а с 2014 года — официальной букмекерской компанией лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сергей Прядкин Юрий Красовский Лига Ставок РФПЛ Спонсорские контракты с букмекерами
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