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Губернатор Нью-Джерси: если суд США разрешит, мы легализуем ставки очень быстро

14 июня 2017, среда. 17:05. Ставки

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи выразил мнение, что если Верховный суд США поддержит его стремление отменить федеральный закон, запрещающий спортивные ставки, то ипподром Монмут Парк «в течение недели начнёт принимать ставки на скачки».

«Это двойные стандарты. Например, администрация Обамы заявила, что было бы хорошо легализовать марихуану, хотя марихуана по-прежнему незаконна на федеральном уровне. При этом администрация Обамы отвергла идею по легализации ставок. Администрация Трампа, по-моему, тоже против ставок. Поэтому и нужно идти в Верховный суд.

Если они скажут, что штаты должны сами принимать решения по ставкам, то избиратели Нью-Джерси уже это сделали: две трети голосовавших сказали, что им нужны ставки на спорт, поэтому мы готовы легализовать их в нашем штате. Если суд поддержит нашу позицию, то всё произойдёт очень быстро: ипподром Монмут Парк в течение недели начнёт принимать ставки", — цитирует Кристи NJ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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