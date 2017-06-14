Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

14 июня 2017, среда. 18:45. Ставки

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз».

Ставка: тотал больше 8,5 ранов (очков) с коэффициентом 1.86 (см. все коэффициенты на матч).

«Третий матч серии «Питтсбург» — «Колорадо», и пока что «Пайрэтс» взяли обе встречи, не дав разогнаться мощнейшему нападению соперника. Но вечно так продолжаться не будет. Всё-таки у «Рокиз» блистательная атака, напичканная отбивающими разной направленности. И вся эта линейка во главе с Блэкмоном и Аренадо должна разбираться с сегодняшним стартовым питчером «Питтсбурга» Чэдом Кюлем. У этого парня 12 стартов в сезоне, но лишь в одном он записал победу, а в пяти проиграл. Его пропускаемость — 5,63, а в вечерних играх — 7,68. Сегодня как раз вечерний матч. В двух последних матчах он, правда, пропустил всего 3 очка за 10 иннингов, но удержать в узде ребят из Денвера он вряд ли сумеет. Они и так уже несколько игр на голодном пайке.

Но нужно заметить, что нападение «Питтсбурга» творит немыслимые вещи. Если брать отрезок с 23 мая, то оно отбивает с процентом 29,5, это лучший показатель во всей лиге. А после 1 июня процент достиг 31,3. Так что и питчеру «Рокиз», новичку Херману Маркесу, будет не слишком комфортно. До недавнего времени он играл прилично, но постепенно начал уставать. К тому же в ночных матчах он сам теряет, пропускаемость — 8,57.

В этой связи предлагаю ставить на «верх» — больше 8,5 ранов (очков)".

Начало матча — 15 июня в 02:05 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
14 июня 2017, среда
18:45 «Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
17:05 Губернатор Нью-Джерси: если суд США разрешит, мы легализуем ставки очень быстро
16:30 Pinnacle запустила функцию Betting Tools
15:42 Букмекер Planetwin365 заключил соглашение с футбольной ассоциацией Сербии
15:08 БК Betcity стала официальным партнёром ПФК ЦСКА
12:14 БК «Олимп»: bwin – сильный игрок, с которым будет интересно вести конкуренцию
11:30 Аналитики: Диего Коста точно уйдёт из «Челси» летом, скорее всего — в Китай
10:00 Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть первый турнир после возвращения в тур
13 июня 2017, вторник
21:00 Аналитики: сборная Гондураса проиграет Панаме в матче квалификации ЧМ-2018
19:30 Букмекеры назвали главных фаворитов следующего сезона НХЛ
18:45 Президент БК «Лига Ставок»: контракт с РФПЛ — это не просто коммерческий проект
18:30 Франция — Англия: прогноз на матч от «Чемпионата»
17:56 Франция — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.00
17:19 Букмекеры оценили шансы «Спартака» и ЦСКА выиграть Лигу чемпионов
16:15 AGA создала коалицию для снятия федерального запрета на спортивные ставки в США
15:17 GVC Holdings объявила о перезапуске PartyCasino и разыграет поездку на Ибицу
14:55 Экспресс на матчи отбора ЧМ-2018 принёс 313 тыс. рублей со ставки в 300 рублей
10:00 Букмекеры оценили шансы «Химок» не дать ЦСКА выиграть финальную серию всухую
00:11 Франция — Англия: аналитики не сомневаются в победе «трёхцветных»
12 июня 2017, понедельник
19:12 Сборная Бразилии легко победит Австралию в товарищеском матче, думают букмекеры
18:39 Аналитики: «Голден Стэйт» закончит серию с «Кливлендом» Джеймса в пятом матче
14:14 Ставки на спорт составляют 70% от объёма рынка онлайн азартных игр Португалии
11:59 Букмекеры оценили шансы Слуцкого доработать в «Халле» до конца сезона
10:00 Согласно котировкам, сборная Беларуси победит Новую Зеландию в товарищеской игре
11 июня 2017, воскресенье
22:30 «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 6-й матч серии
17:45 Эксперты: «Нэшвилл» не позволит «Питтсбургу» Малкина закончить серию в 6-й игре
16:00 52,2% от выручки букмекеров в Дании пришлись на ставки с мобильных устройств
15:03 Стэн Вавринка — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»
14:30 Аналитики: Гран-при Канады выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону
13:00 Сербия — Уэльс: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.00
11:15 Букмекеры: волейболисты сборной России проиграют Италии в Мировой лиге
10:00 Согласно котировкам Надаль разгромит Вавринку в финале «Ролан Гаррос»
10 июня 2017, суббота
17:00 Betfair предложит ставки на первые профессиональные гонки дронов
14:45 Букмекеры: волейболисты сборной России победят США в Мировой лиге
14:00 Букмекеры заработали на матче Россия — Чили
13:00 Шотландия — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 20.0
11:30 Аналитики: ЦСКА разгромит «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ
10:30 Елена Остапенко — Симона Халеп: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»
10:00 Согласно котировкам Халеп разгромит Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
06:15 Робер Пирес стал послом бренда bwin
9 июня 2017, пятница
23:48 Аналитики: «Кливленд» Джеймса не помешает «Голден Стэйт» выиграть финал всухую
18:52 БК «Лига Ставок» выбрана официальным спонсором РФПЛ сезона-2017/18
17:00 Титов: сборная России забьёт чилийцам, но проиграет
16:30 Россия — Чили: прогноз на матч от «Чемпионата»
16:20 Вступайте в сообщество раздела «Ставки» в соцсети «ВКонтакте»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017