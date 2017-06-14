«Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз».

Ставка: тотал больше 8,5 ранов (очков) с коэффициентом 1.86 (см. все коэффициенты на матч).

«Третий матч серии «Питтсбург» — «Колорадо», и пока что «Пайрэтс» взяли обе встречи, не дав разогнаться мощнейшему нападению соперника. Но вечно так продолжаться не будет. Всё-таки у «Рокиз» блистательная атака, напичканная отбивающими разной направленности. И вся эта линейка во главе с Блэкмоном и Аренадо должна разбираться с сегодняшним стартовым питчером «Питтсбурга» Чэдом Кюлем. У этого парня 12 стартов в сезоне, но лишь в одном он записал победу, а в пяти проиграл. Его пропускаемость — 5,63, а в вечерних играх — 7,68. Сегодня как раз вечерний матч. В двух последних матчах он, правда, пропустил всего 3 очка за 10 иннингов, но удержать в узде ребят из Денвера он вряд ли сумеет. Они и так уже несколько игр на голодном пайке.

Но нужно заметить, что нападение «Питтсбурга» творит немыслимые вещи. Если брать отрезок с 23 мая, то оно отбивает с процентом 29,5, это лучший показатель во всей лиге. А после 1 июня процент достиг 31,3. Так что и питчеру «Рокиз», новичку Херману Маркесу, будет не слишком комфортно. До недавнего времени он играл прилично, но постепенно начал уставать. К тому же в ночных матчах он сам теряет, пропускаемость — 8,57.

В этой связи предлагаю ставить на «верх» — больше 8,5 ранов (очков)".

Начало матча — 15 июня в 02:05 по московскому времени.