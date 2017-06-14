«Торонто Блю Джейс» — «Тампа-Бэй Рэйз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Торонто Блю Джейс» — «Тампа-Бэй Рэйз».

Ставка: тотал страйк-аутов Джейка Одориззи меньше 5 с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

«Интригует предстоящая встреча в Торонто. Не знаешь, на кого поставить, потому как в составе хозяев есть люди, которые великолепны против питчера „Тампы“ Джейка Одориззи, а есть те, кто в списках его главных клиентов. Та же ситуация и в случае с питчером „Блю Джейс“ Франсиско Лириано.

Обратил внимание, что в гостевых матчах против «Торонто», а таковых набралось немало за последние несколько сезонов, почти всегда Одориззи не делал более 4 страйк-аутов. Он вообще больше старается работать от аута по земле. Не назовёшь его пауэр-питчером. Так что предложу ставку на «низ» по его страйк-аутам. В прошлом сезоне за 3 матча в Торонто Одориззи сделал всего 8 страйк-аутов, хотя играл порой и по 7 иннингов".

Начало матча — 15 июня в 02:07 по московскому времени.