Betconstruct начал сотрудничество с чешским букмекером Tipsport

Поставщик игорных решений Betconstruct подписал соглашение о предоставлении услуг Live Scouting Data Service Tipsport, крупнейшему игорному оператору в Чешской республике.

Партнёрство с BetConstruct позволит Tipsport усовершенствовать свой сервис для ставок (в том числе и для режима «лайв»), а также привлёчь больше игроков через освещение уникальных спортивных событий.

«Мы рады, что теперь Tipsort является одним из наших партнёров в Центральной Европе. Сотрудничество с нами позволит Tipsport предоставлять непревзойдённый опыт своим клиентам», — отметила международный директор по развитию BetConstruct Анна Погосян.