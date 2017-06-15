Австралийскому теннисисту грозит 10 лет тюрьмы за договорной матч и наркотики

Профессиональный теннисист Айзек Фрост обвиняется в организации договорного матча, а также в распространении опасных наркотиков.

28-летний австралиец якобы предложил теннисисту Оливеру Андерсону сдать матч на «челленджере» в Траралгоне, Виктория, в прошлом году. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Полиция Квинсленда также обвинила Фроста в распространении каннабиса, кокаина, оксикодона и других запрещенных в свободном обороте веществ. Наивысшим достижением в карьере Фроста является 458-я строчка рейтинга ATP, которую он занимал в 2012 году.