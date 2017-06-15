Согласно котировкам, волейболисты сборной России проиграют Польше в Мировой лиге

15 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные Польши и России. Начало игры — в 21:25 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Польши за 1.29. Шансы России оценены в 3.68.(см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиян с форой "+1,5 партии" — 2.43, а на победу Польши с форой "-1,5 сета" — 1.56.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (2.59). Поставить на победу Польши 3:1 можно за 3.63, коэффициент на выигрыш поляков в пяти сетах — 5.60.