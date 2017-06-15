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Власти Британии рады, что букмекеры не размещают рекламу на файлообменниках

15 июня 2017, четверг. 12:50. Ставки

Власти Великобритании отметили свой очевидный успех в связи с просьбой к операторам онлайн азартных игр не давать рекламу на сайтах обмена файлами.

Подразделение по защите интеллектуальной собственности полиции города Лондон (PIPCU) заявило, что, по результатам исследования за последние 12 месяцев, число зарегистрированных в Великобритании лицензированных операторов азартных игр, размещавших рекламу на «незаконных сайтах, которые нарушают авторские права», уменьшилось на 87%.

В июле прошлого года комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) сообщила своим лицензиатам о том, что она вводит новое условие лицензирования, которое потребовало от операторов «взять на себя ответственность за рекламные объявления на сайтах, предоставляющих доступ к несанкционированному контенту». Это ограничение вступило в силу в октябре прошлого года.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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