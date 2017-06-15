32Red ещё два года будет титульным спонсором шотландского клуба «Рейнджерс»

Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» объявил о продлении спонсорского контракта с британским игорным оператором 32Red на два года.

Партнёрство клуба и букмекера началось с сезона-2014/15. Оператор является титульным спонсором «Рейнджерс», логотип 32Red размещён на футболке команды.

По словам управляющего директора «Рейнджерс» Стюарта Робертсона, клуб получил несколько заманчивых предложений о титульном спонсорстве, но решил продолжить сотрудничество с 32Red, поскольку компания зарекомендовала себя с лучшей стороны.