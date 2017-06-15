В Бельгии серьёзно ограничат рекламу азартных игр

Бельгия присоединяется к растущему списку стран, стремящихся ввести более жёсткие ограничения на рекламу азартных игр.



Бельгийские СМИ сообщили, что министр юстиции Коэн Джинс готовит новый законопроект, который значительно снизит возможность размещать рекламу в местных телевизионных передачах для операторов азартных игр. Сообщается, что эти предложения получили полную поддержку Бельгийской игорной комиссии (BGC), которая имеет репутацию одного из самых жёстких европейских регулирующих органов.



Предлагаемые изменения включают полный запрет на рекламу любых азартных игр на телевидении до 8 вечера. Реклама азартных игр будет полностью запрещена во время спортивных трансляций в прямом эфире.

Даже те рекламные объявления, которые будут подходить предъявляемым параметрам, могут быть сняты с эфира, если BGC определит, что они способствуют «чрезмерной» активности при азартных играх. При этом конкретные параметры того, что определяет «чрезмерную» активность, властям ещё предстоит определить.