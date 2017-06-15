«Миннесота Твинс» — «Сиэтл Маринерс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Миннесота Твинс» — «Сиэтл Маринерс».

Ставка: тотал страйк-аутов Хосе Берриоса больше 5,5 с коэффициентом 2,2 (см. все коэффициенты на матч).

«Завершается четырёхматчевая серия между „Миннесотой“ и „Сиэтлом“, в которой нападение команд просто издевается над питчерами. Во вчерашней игре было набрано 10 очков, и это самый низкий показатель за три дня. Но сегодня, как мне кажется, должна состояться дуэль прекрасных молодых подающих — Берриоса и Миранды.

Берриос начал сезон прекрасно. По сути, у него была лишь одна слабая игра — против «Хьюстон Астрос». Но можно спокойно назвать несколько десятков питчеров, кому ребята из Техаса испортили жизнь в этом сезоне. В остальном же Берриос работает на хорошем уровне. Он очень умело заставляет оппонентов взмахивать битой, при этом мячи ныряют туда, куда отбивающие и не ждут. Миранда великолепен в последних матчах, работает подолгу, приносит победы.

Но я всё-таки остановлюсь на индивидуальных достижениях питчера хозяев, который должен сделать минимум шесть страйк-аутов. В дневных матчах у него 23 страйк-аута за четыре матча".

Начало матча — 15 июня в 20:10 по московскому времени.