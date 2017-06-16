Betfred стал спонсором «Болтона»

Игорная компания Betfred заключила спонсорское соглашение с английским футбольным клубом «Болтон Уондерерс». Контракт рассчитан на два сезона и вступит в силу с чемпионата-2017/18.

По условиям сделки, логотип оператора появится на игровой футболке «Болтона». Также букмекер получил право на размещение рекламы на стадионе «Болтона» в дни проведения домашних матчей.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Болтон» занял второе место в таблице и поднялся в Чемпионшип.

Видео доступно в YouTube-канале «Болтона».