Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций — 2017

17 июня в России стартует Кубок конфедераций — 2017. В турнире примут участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии.

Главным фаворитом турнира аналитики считают сборную Германии: поставить на подопечных Йоахима Лёва можно за 3.19. Следом идут команды Португалии (3.48) и Чили (3.74) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы Мексики (10.0), России (11.0, 9%) и Камеруна (30.0). Аутсайдерами считаются Австралия (50.0) и Новая Зеландия (300.0).

Поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.85. Коэффициент на Португалию — 1.90, на Чили — 2.00, а на Мексику — 4.00.

Шансы команды Станислава Черчесова дойти до финала оценены в 4.50, ставки на выход россиян в полуфинал принимаются с коэффициентом 1.89.