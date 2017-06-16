Bet365 остаётся лидером онлайн-ставок в Италии, PlanetWin365 сохранил 2-е место

Бренд ставок PlanetWin365, который принадлежит компании SKS365, второй месяц подряд занял второе место по объёму дохода на рынке онлайн-гемблинга Италии.

Отчёт, составленный итальянским агентством Agimeg.it, показал, что объём онлайн-ставок на спортивные события в мае составил € 486,6 млн, что примерно на 10% выше, чем в апреле.



Первое место с большим отрывом сохранила Bet365 (€ 150,2 млн), PlanetWin365 занял второе место с доходом € 49,1 млн, обойдя Eurobet (€ 46,5 млн), принадлежащий Gala Coral. Пятёрку лидеров замкнули Snaitech (€ 31,4 млн) и Sisal (€ 31,1 млн).