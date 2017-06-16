Прогноз Карякина на Кубок конфедераций: в финале сыграют Россия и Чили

Российский гроссмейстер, чемпион мира по блицу и участник матча за звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин сделал долгосрочный прогноз на Кубок конфедераций — 2017.

Ставка: финал Россия — Чили за 13.00 (см. все коэффициенты на турнир)

«Пусть это будут Россия и чилийцы, которые выстрелили на Кубке Америки и с которыми мы недавно играли. У них есть яркий очень лидер. Хотя, конечно, Португалия – фаворит. Но поставим на финал Россия – Чили», — сообщил гроссмейстер.

Кубок конфедераций — 2017 будет проходить в России с 17 июня по 2 июля. Российская национальная команда откроет турнир матчем со сборной Новой Зеландии.