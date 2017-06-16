Букмекеры оценили шансы клубов Серии А не дать «Юве» выиграть 7-й скудетто кряду

Букмекерские компании открыли линии на победителя чемпионата Италии по футболу сезона-2017/18. Туринский «Ювентус» выиграл шесть скудетто подряд.

Аналитики убеждены, что доминирование «Ювентуса» в итальянской Серии А продолжится (1.55). Поставить на то, что чемпионом станет любой другой клуб, предлагается за 2.40 (41,7%) (см. все коэффициенты).

В число основных претендентов на победу в чемпионате Италии входят «Рома», «Наполи» (по 6.50), «Интер» (9.00) и «Милан» (12.0). Следом идут «Лацио» (75.0) и «Фиорентина» (150.0).